Byeon Hee-bong: Der koreanische Schauspieler ist tot

Von "The Host bis "Okja": Zusammenarbeit mit Bong Joon-ho

In der Folge drehten Byeon und Bong das Krimidrama "Memories of Murder" (2003) und 2006 "The Host". Mit dem Monsterfilm kam das koreanische Kino endgültig im westlichen Mainstream an. Byeon Hee-bong gewann für die Horrorsatire den Blue Dragon Film Award als bester Nebendarsteller. Auch in Bong Joon-hos internationalem Netflix-Film "Okja" (2017) mit unter anderem Jake Gyllenhaal (42) und Tilda Swinton (62) war Byeon dabei.

Schon vor seiner späten Filmkarriere hatte sich Byeon Hee-bong einen Namen gemacht. Nach ersten Erfahrungen am Theater spielte er ab 1970 in diversen TV-Serien. Dabei war der Charakterdarsteller auf exzentrische Figuren spezialisiert. 2020 wurde Byeon Hee-bong mit dem Eungwan Orden ausgezeichnet, der zweithöchsten staatlichen Auszeichnung für kulturelle Verdienste in Südkorea.