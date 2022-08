Cameron Diaz: Zum 50. Geburtstag zurück ins Rampenlicht

Cameron Diaz konzentriert sich auf ihre Familie

In den vergangenen Jahren stand ihre Familie an erster Stelle: Im Januar 2015 heiratete Diaz den Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden (43). Die Geburt ihrer Tochter Raddix (2) vervollständigte 2019 ihr Liebesglück. Eine Rückkehr zur Schauspielerei schien ausgeschlossen. In der "Kelly Clarkson Show" betonte sie noch im Mai 2022, dass Mutter ihrer Tochter zu sein, "das Beste" sei. Sie habe lange für diesen Traum gekämpft.

"Werde ich jemals wieder einen Film drehen?", fragte sie im Februar 2021 im Radio-Interview mit Bruce Bozzi. "Ich plane es nicht, aber wer weiß - vielleicht. Sag niemals nie." Allerdings könne sie sich als Mutter nicht mehr vorstellen, 14 oder 16 Stunden am Tag an einem Filmset zu verbringen. Diaz ist bewusst, dass viele andere Mütter sich ihren Lebensstil nicht leisten können: "Ich fühle mich so gesegnet, dass ich hier bei meinem Kind sein kann und die Mutter sein kann, die ich sein möchte", sagte sie.

Mutter zu sein ist jedoch nicht Diaz' einziger Job: Nebenher arbeitet sie noch für ihre Bio-Weinmarke Avaline. Und nun wird sie doch wieder zur Schauspielerei zurückkehren. Erst kürzlich gab Diaz in der TV-Sendung "CBS Mornings" zu, "Aspekte der Schauspielerei oder des Filmemachens" vermisst zu haben.