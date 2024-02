Auch Serien-Darsteller in "The Mandalorian"

Der am 14. Januar 1948 in New Orleans geborene Schauspieler wirkte in seiner rund 50-jährigen Leinwandkarriere in mehr als 75 Filmen und Fernsehserien mit. In drei Staffeln der Disney+-"Star Wars"-Serie "The Mandalorian" spielte er in neun Episoden zuletzt Greef Karga, den Chef einer Kopfgeldjägergilde. 2021 wurde Weathers, der auch in zwei "The Mandalorian"-Folgen Regie führte, sogar für den Emmy nominiert. Noch letzten Monat wurde bestätigt, dass er auch im geplanten Film "The Mandalorian & Grogu" mitspielen sollte. Ein weiterer Meilenstein seiner Karriere war eine der Hauptrollen neben Arnold Schwarzenegger (76) im Action-Epos "Predator".