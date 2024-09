Von "Karate Kid" bis Sportwagenrennen

Chad McQueen war bekannt für seine Rolle des Dutch in "Karate Kid" (1984), die er zwei Jahre später in "Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa (1986) wiederaufnahm. Er spielte in weiteren Filmen mit, bevor er die Filmindustrie verließ, um ab den 1990er Jahren Sportwagenrennen zu fahren. Einen letzten Auftritt als Schauspieler hatte er in "Fall" (2001).

1993 heirateten Chad McQueen und Jeanie Galbraith, sie bekamen die Kinder Chase und Madison. "Sein bemerkenswerter Weg als liebender Vater für uns, zusammen mit seinem unerschütterlichen Engagement für unsere Mutter, war ein wahres Beispiel für ein Leben voller Liebe und Hingabe", heißt es in der Traueranzeige weiter.