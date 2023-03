Chaim Topol ist tot: Israelischer Schauspieler mit 87 verstorben

Chaim Topol spielte auch im James-Bond-Klassiker "In tödlicher Mission"

Weitere internationale Rollen hatte Topol unter anderem an der Seite von John Wayne (1907-1979) und Kirk Douglas (1916-2020) in dem US-amerikanischen Kriegsdrama "Der Schatten der Giganten" aus dem Jahr 1966 oder in der Comic-Verfilmung "Flash Gordon" 1980 mit Ornella Muti (68) und Timothy Dalton (76). Im Jahr 1981 war er zudem gemeinsam mit Roger Moore (1927-2017) in dem James-Bond-Klassiker "In tödlicher Mission" zu sehen.