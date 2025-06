Was für ein Spektakel der besonderen Art: Während sich Paris Saint-Germain und Inter Mailand auf dem Rasen der Münchner Allianz Arena um die europäische Fußball-Krone duellierten (Endstandt 5:0 für Paris), lieferten sich zwei andere Superstars ihr ganz eigenes Match am Mikrofon. Hollywood-Ikone Tom Cruise (62) und Fußball-Legende David Beckham (50) kommentierten das Champions-League-Finale 2025 gemeinsam für den US-Streamingdienst Paramount+ .

München-Kenner Cruise erneut in der bayerischen Landeshauptstadt

Tom Cruise zeigte sich einmal mehr als großer München-Fan. Der 62-jährige Hollywoodstar hat eine besondere Beziehung zur bayerischen Landeshauptstadt und genoss bereits 2010 beim Augustinerkeller eine Maß Bier, als sein Film "Knight and Day" Deutschlandpremiere feierte.

David Beckham war bereits am Samstagnachmittag vor dem Spiel auf der Dachterrasse des Luxushotels "Mandarin Oriental" zu sehen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung übernachtete der 50-jährige Ex-Profi im nicht minder luxuriösem Hotel "Vier Jahreszeiten Kempinski". Mit dabei war auch sein Sohn Romeo (22).

Neben Cruise und Beckham verfolgten auch zahlreiche andere Topstars das am Ende sportlich einseitige Match in München. So wurden unter anderem auch Restaurant-Besitzer Nusret Gökce (41), besser bekannt als "Salt Bae" und Football-Superstar Tom Brady (47) in der Allianz Arena gesichtet. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) war selbstredend vor Ort.