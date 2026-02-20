Channing Tatum (45) zeigt die Folgen einer Schulteroperation. Auf Instagram teilte der Schauspielstar ein Bild seiner Narbe. Er selbst habe sie sich jedoch anders vorgestellt, wie er in einer Nachricht erklärte. "Ich will nicht lügen, es ist meine Schuld, dass ich nicht gefragt habe. Ich dachte, es wären zwei kleine Löcher. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall", schrieb er. Statt kleiner Einstiche zeichnet sich eine längliche Narbe deutlich auf seiner Schulter ab.

Der "Magic Mike"-Star sieht das allerdings gelassen. "Na ja, das macht nichts, ich mag Narben sowieso und es fühlt sich von Tag zu Tag besser an, also danke, Doc", gab er ein Update und scherzte: "Außerdem mag ich es, durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen zu gehen und mich zu fragen, ob meine Schulter das Gerät lahmlegen wird." Damit bezog er sich auf eine Schraube, die ihm bei der OP eingesetzt wurde.

Ein Bild davon hatte er vor zwei Wochen in seiner Instagram-Story gepostet. "Kaputte Schulter. Yay", kommentierte er das Röntgenbild.