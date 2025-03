Channing Tatum (44) zeigt sich bei Instagram oberkörperfrei . Mit mehreren Selfies , auf denen der "Magic Mike"-Star vor Spiegeln beziehungsweise spiegelnden Fenstern posiert, zeigt er die deutlichen Veränderungen , die sein Körper offenbar in kürzester Zeit durchlebt hat.

Das erste Foto stehe für den aktuellen Zustand und einem Gewicht von rund 93 kg, verrät Tatum in dem Beitrag. "Zweites Foto 235 [umgerechnet rund 107 kg, Anm. d. Red.] für einen Film namens 'Josephine'", erklärt der Schauspieler über die Rolle in dem kommenden Thriller. Das dritte Foto zeige ihn mit rund 78 kg Gewicht, das er für den Dreh des Dramas "Roofman", das im Herbst erscheinen soll, erreicht hat.

"Ich bin so dankbar für meine Gene", erklärt Tatum in seinem Posting weiter. "Dankbar für meine Köchin/Ernährungsberaterin/Hexe. Dankbar für meinen Trainer. Ohne euch könnte ich diese großen Schwankungen bei meinem Gewicht nicht machen." Er stellt jedoch auch klar: "Ich werde keine 'Fettrollen' mehr machen, haha. Es ist zu schwer für den Körper und zu schwer, es wieder abzunehmen. Aber verdammt, wenn ich mir diese Bilder ansehe, ist es einfach unglaublich, was der menschliche Körper und der Wille leisten können."