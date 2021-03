Charlie Sheen spricht nach 10 Jahren über seine Ausraster

Reue

Zehn Jahre, nachdem ihn CBS entlassen hat, sagt Sheen, er bereue es, dass er keinen anderen Weg gewählt habe. "Es gab einen Moment, in dem der ehemalige Leiter von CBS Les Moonves und sein Anwalt bei mir zuhause waren und gesagt haben: 'Okay der Privatjet von Warner ist voll getankt und auf der Startbahn. Wir könnten dich in einer Stunde in die Entzugsklinik fliegen lassen, okay?' Mein erster Gedanke war, und ich weiß, dass das jetzt lustig klingt: 'Oh cool, endlich darf ich im Warner-Jet fliegen.' Aber wenn ich eine Zeitreise machen könnte, wäre ich tatsächlich eingestiegen. Die Entscheidung, nicht einzusteigen, hat zu den zahlreichen unglücklichen und verrückten öffentlichen Auftritten geführt. Es gab 55 Möglichkeiten, diese Situation unter Kontrolle zu bringen und ich habe Nummer 56 gewählt. Es war kindisch von mir.“

Sheen sprach auch über die möglichen Gründe für sein rücksichtsloses Verhalten. "Ich glaube, es waren die Drogen. Wenn ich damals eine Liste gemacht hätte, mit den Sachen, die gut in meinem Leben laufen, und den Sachen, die schlecht laufen, hätte sie so ausgesehen, dass die Seite mit den guten Dingen voll und die mit den schlechten fast leer gewesen wäre.“