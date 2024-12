Ein Sprecher von Chevy Chase nahm die Angelegenheit ebenfalls mit Humor. "Er gibt nicht gerne damit an, aber er bekämpft das Verbrechen bis spät in die Nacht. Du kannst ihm später danken", sagte er auf Nachfrage von "TMZ".

"Schöne Bescherung"-Star fiel letztes Jahr von der Bühne

Für Chevy Chase ist das blaue Auge nicht der erste vorweihnachtliche Unfall. Vor ziemlich genau einem Jahr fiel der Star bei einem Event von der Bühne. Bei der Veranstaltung in Buffalo im US-Bundesstaat New York wurde seine Weihnachtskomödie "Schöne Bescherung" von 1989 gezeigt. Nachdem Chase, der in dem Feiertagsklassiker den Familienvater Clark Griswold verkörpert, aus unbekannten Gründen in einem Rollstuhl auf die Bühne gefahren wurde, stürzte er kurz darauf von dieser.

Beim Winken ins Publikum hatte er die Bühnenkante übersehen, da er von den Scheinwerfern geblendet wurde, hieß es später. Den Rest des Events verbrachte Chase mit einem Eispaket auf seinem Knie.