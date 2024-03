Debüt auf rotem Teppich: Chris Evans zeigt sich mit Alba Baptista

Hochzeit im Herbst 2023

Dass er Alba Baptista geheiratet hat, bestätigte Chris Evans im Oktober 2023. Nach entsprechenden Gerüchten in den Wochen zuvor zeigte sich der Hollywood-Star auf der New York Comic Con mit Ehering. Bei der Veranstaltung erklärte er laut "Page Six": "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich großartig." Evans bestätigte der Promiseite der "New York Post" zufolge dann auch, dass er und Baptista nach einer ersten Feier in der Nähe von Boston eine zweite Hochzeitsfeier in ihrem Heimatland hatten. "Wir hatten sozusagen zwei Zeremonien", verriet er demnach. "Wir hatten eine an der Ostküste, wir haben eine in Portugal gehabt."

Im Januar 2023 hatte Chris Evans auf seinem Instagram-Account seine Beziehung mit Baptista öffentlich gemacht. Dass Evans und die 26-jährige Schauspielerin schon eine ganze Weile ein Paar sein sollen, berichtete im November 2022 "People". Damals hieß es von einer anonymen Quelle, dass sie es ernst miteinander meinen und "Chris noch nie glücklicher gewesen ist".