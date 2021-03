Chris Evans verrät, welchen Avenger er gerne gespielt hätte

Nach zehn Jahren als Captain America hat sich Chris Evan mit "Avengers: Endgame“ endgültig vom Marvel-Universum verabschiedet. Seine Figur wird nun von Sam Wilson, der seinen ersten Auftritt in "The Falcon and the Winter Soldier“ hatte, gespielt.

In einem Interview mit "ACE Universe" wurde Evans gefragt, ob es einen anderen Avenger gäbe, den er gerne gespielt hätte. Ohne lange nachzudenken antwortete er: "Iron Man. Die Gehaltschecks wären super, aber die Rolle ist einfach großartig. Er ist der Motor, er ist das Leben. Aber es wäre wohl zum Scheitern verurteilt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden auf der Erde gibt, der das, was Downey (Robert Downey Jr.) gemacht hat, übertreffen kann. Es ist keine Rolle wie James Bond, Superman oder Batman, in die immer wer anderer schlüpfen kann. Er ist Iron Man. Ende."