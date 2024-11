Evans trug bei dem Event eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Denim-Jacke. Die langen Haare hatte er locker zurückgekämmt, im Bart des Schauspielers zeichnet sich indessen schon ein wenig graues Haar ab. Vor einer weihnachtlichen Kulisse posierte er auch mit seinen Co-Stars Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Lucy Liu (55) für Fotos.

Da muss man fast doppelt hinsehen, um "Avengers"-Star Chris Evans (43) zu erkennen: Während der Pressetour für seinen Weihnachtsactionfilm "Red One: Alarmstufe Weihnachten" zeigte sich der Schauspieler in London mit längeren Haaren, Brille und einem dichten Vollbart - und war dabei auf den ersten Blick kaum zu erkennen.

Fans sind begeistert von Chris Evans' neuem Look

Fans zeigen sich in den sozialen Medien begeistert: "Chris Evans ist so 'SCHÖN'", kommentiert ein User auf der Plattform X. "Hängt dieses Foto von Chris Evans im Louvre auf", schreibt ein weiterer User. Eine Fanpage des Schauspielers ist sich sicher: "Sexiest Man Alive Chris Evans." Andere vergleichen den Look mit einem "sexy Uniprofessor" oder einem "griechischen Gott".

Der Weihnachtsactionfilm "Red One: Alarmstufe Weihnachten" ist seit dem 7. November in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!