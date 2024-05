So beschreiben Renner, Ruffalo und Evans den Kollegen

Um ihm zu helfen, sagte Downey Jr. laut den Berichten weiter, habe er seine "Avengers"-Kollegen gebeten, Hemsworth in drei einfachen Worten zu beschreiben, und las einige der Antworten vor. "Hawkeye"-Star Jeremy Renner (53) nannte Hemsworth demnach "absurd, nervtötend, erstaunlich". Mark Ruffalo (56) - der die Figur Hulk im Marvel Cinematic Universe mimt - spielte auf eine Szene aus dem gemeinsamen Film "Thor: Tag der Entscheidung" an, als er Hemsworth als "friend from work" ("Freund von der Arbeit") bezeichnete - ein Zitat aus dem Streifen. "Captain America" Chris Evans (42) nannte seinen Kollegen "second-best Chris", also den "zweitbesten Chris".