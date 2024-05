In der Radioshow "Sway In The Morning" hat Chris Pratt (44) über seinen ersten großen Geldsegen gesprochen - und verraten, dass der nicht lange gehalten hat. "Ich hatte lange Zeit von sehr wenig Geld gelebt und der erste große Job, den ich bekam, war ein Fernsehfilm. Ich habe 75.000 Dollar bekommen", erzählt er in einem Video-Ausschnitt auf YouTube.

Mit dem Scheck über 75.000 US-Dollar, umgerechnet rund 69.000 Euro, habe er das Gefühl gehabt, "dass mir nie das Geld ausgehen würde". Deshalb habe Pratt die Summe direkt in Reisen rund um den Globus gesteckt und unter anderem Hawaii und Australien besucht. Der US-Amerikaner habe in seinem jugendlichen Leichtsinn sogar über die Anschaffung einer Jacht nachgedacht. "Und etwa zwei Monate später fragte ich mich: 'Wo ist das Geld hin?!'", führt er aus.