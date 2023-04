Chris Pratt (43) hat sich beim Zigarre rauchen mit seinem Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (75) eine Lungeninfektion eingefangen. Das verriet der "Guardians of the Galaxy"-Star in einem Interview mit Jimmy Fallon (48) in dessen "Tonight Show". Chris Pratt ist seit 2019 mit Katherine Schwarzenegger (33) verheiratet, Arnies ältester Tochter.

Der Vorfall geschah demnach bereits im letzten Frühjahr. Am 21. Mai kam Eloise zur Welt, die jüngste Tochter von Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger. Zur Feier des Tages bot ihm Schwiegervater Arnold eine Zigarre an. "Es gibt nichts Männlicheres als Arnold Schwarzenegger, der eine Zigarre raucht", erzählte Pratt. "Und wenn man dabei ist, seine Enkelin auf die Welt zu bringen, kommt er und bringt einem eine Zigarre".