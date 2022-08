Möchte Chris Rock nach Ohrfeige überhaupt mit Smith sprechen?

Mehrere Monate nach der Oscar-Ohrfeige scheint eine Versöhnung zwischen Will Smith (53) und Chris Rock (57) immer noch in weiter Ferne. Der Schauspieler, der den Comedian auf der Bühne angegriffen hatte, hatte kürzlich in einem Entschuldigungsvideo erklärt, dass er Rock ein Gespräch angeboten habe. Er habe versucht, diesen zu erreichen, es sei aber nur zurückgekommen, dass der Komiker noch nicht dazu bereit sei und sich melden werde.