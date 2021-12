Die 40-jährige Chrishell Stause ist aus der TV-Serie "Selling Sunset" bekannt. Die hübsche Schauspielerin und Immobilienmaklerin hat neben dem Serienerfolg jedoch einiges durchgemacht. Wie "US Weekly" berichtet, reichte ihr Ex-Mann und "This Is Us"-Star Justin Hartley 2019 nach zwei Ehejahren plötzlich die Scheidung ein.