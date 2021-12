Chrishell Stause: Erfolgreiche Immobilienkarriere nur wegen Beziehung zu Boss?

Das ließ sich die Immobilienmaklerin nicht gefallen: Sie machte nicht nur das Kommentar öffentlich, sondern hatte auch eine passende Antwort für den Troll parat. "Es scheint so, als wäre nicht ich die Elende... Wenn MaklerInnen im Fernsehen sind, bekommen sie am Ende so viel Angebote, dass sie es an andere weitergeben müssen, weil der Tag nur gewisse Stunden hat. Die Zeiten, in denen aufgrund des Rangs im Büro mehr Aufträge ergattert wurden, sind lange vorbei", betont die 40-Jährige.

Sie fügte hinzu: "Aber bitte atme durch und habe einen schönen Tag! Danke fürs Zuschauen!" Die Maklerin bedankte sich anschließend bei den Fans, die ihr aufgrund ihres Postings viele aufbauende Nachrichten hinterlassen haben.

"Ihr seid einfach so nett und süß und ich weiß, dass hier viel mehr von euch sind als diese Trolle. Dankeschön!"