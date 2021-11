Das sagt Chrishell Stause zur Hochzeit von Ex Justin Hartley

"Mein Ex-Mann Justin hat jemand Neues geheiratet, den ich von früher kenne, und im Nachhinein macht alles Sinn. Ich wünsche ihnen das Beste. Wisst ihr, es fühlt sich ehrlich gesagt richtig gut an, das zu wissen. Es fühlte sich wie ein Abschluss an", so Stause in der Show.

"Ich bin gerade am Höhepunkt meiner Karriere. Ich fühle mich so stark, ich bin die beste Version meiner selbst und ich habe das Gefühl, meine Stimme gefunden zu haben. Da ist keine Wut mehr, weil ich das nicht für mich will. (...) Wenn man einmal merkt, dass etwas nicht passt, egal ob das deine Entscheidung ist oder nicht, dann... Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen", fügte sie hinzu.

Stause und Hartley waren von 2017 bis 2019 verheiratet. Stause ist seit einigen Monaten mit ihrem "Selling Sunset"-Boss Jason Oppenheim liiert.