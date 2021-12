Die "Selling Sunset"-Stars Chrishell Stause und Jason Oppenheim gaben im Sommer ihre Beziehung bekannt – und wie Stause auf Instagram verriet, wird die Romanze auch Teil der fünften Staffel der Realityshow sein, die 2022 beim Streaming-Dienst starten soll.

Ende Dezember gaben die beiden ihre Trennung bekannt, die aufgrund großer Differenzen bezüglich der Familienplanung entschieden wurde. "Jason war und ist mein besten Freund. Abgesehen davon, dass unsere Vorstellungen von Familie letztlich nicht übereinstimmen, wird sich das Ausmaß an Liebe und Respekt, das wir füreinander empfinden, auch in Zukunft nicht ändern", schrieb Stause in einer Erklärung auf Instagram.