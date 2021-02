"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo": Christiane F. hat Jana McKinnon viel abverlangt

Antwort: Das ist schon so eine Rolle, die man nicht so abstreift, wenn man ins Bett geht. Man schläft damit ein und man wacht damit auf. Was ich für mich gefunden habe, ist, dass ich mich am Wochenende mit anderen Dingen beschäftige und Sachen für mich mache und mit meinen Freunden und meiner Familie in Kontakt bin. (...) So bin ich gut durch die Zeit gekommen. Aber es ist natürlich eine intensive Rolle. Man muss sich auch bis zu einem gewissen Grad da reinfallen lassen. Sonst kann man das gar nicht spielen über so einen langen Zeitraum.