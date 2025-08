"Live aus dem Krankenhaus": Das ist der Titel einer neuen Episode des Podcasts "MeSsy" von Christina Applegate (53) und ihrer Schauspielkollegin Jamie-Lynn Sigler (44). Applegate meldet sich darin tatsächlich aus einer Klinik in Los Angeles , in der sie sich bereits seit mehreren Tagen aufhält. Der Grund dafür ist eine äußerst schmerzhafte Nierenentzündung .

Applegate sei es ein paar Stunden lang gut gegangen, dann habe sie sich wegen ihres Magens jedoch immer wieder hinlegen müssen. Auch auf einem elfstündigen Rückflug in die USA habe sie sich sehr schlecht gefühlt. Mitten in der Nacht sei sie dann vor Ort von einer befreundeten Person ins Krankenhaus gebracht worden - und sie wollte dieses nicht mit Medikamenten aber ohne Antworten verlassen.

Die beiden zeichneten die Podcastfolge laut Applegate im Krankenhaus auf, weil man sie noch nicht entlassen wolle. Alles werde aber wieder gut, gibt die Schauspielerin Entwarnung. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? "Ich war also in Europa, um meine Familie zu besuchen", beginnt die 53-Jährige zu erzählen. Dort habe sie sich schon "die ganze Zeit" nicht gut gefühlt.

Kein Blinddarmdurchbruch

Am Tag darauf, am Sonntag, habe sie dann zunächst gedacht, dass sie vielleicht einen Blinddarmdurchbruch habe und sie habe auf der rechten Seite ihres Körpers - vom Bauch bis zum Rücken - Schmerzen gehabt, die sie so "noch nie zuvor gespürt habe". Sie habe "so starke Schmerzen" gehabt und geradezu geschrien. Notfall-CT um 02:00 Uhr morgens... Dort habe man dann festgestellt, dass sie eine Nierenentzündung hat, die sich mittlerweile auf beide Nieren ausgebreitet habe. Seither bekomme sie Antibiotika.

Applegate hat schwierige Jahre hinter sich. 2021 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Vor wenigen Wochen erklärte sie in Conan O'Briens (62) Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend", dass sie "das Haus eigentlich nicht mehr" verlasse. Die Erkrankung sei "das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe." Applegate wurde einem breiteren Publikum vor allem durch die Rolle der Kelly Bundy, der "Dumpfbacke", in der beliebten US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" in den 80ern und 90ern bekannt.