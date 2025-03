Rund sieben Jahre war Schauspielerin ChrisTine Urspruch (54) alt, als Ärzte bei ihr Kleinwüchsigkeit diagnostizierten. Während sich damals vor allem Urspruchs Großmutter deswegen Sorgen um sie machte, haderte die "Tatort"-Darstellerin nur in einer sehr kurzen Phase ihres Lebens mit der geringen Körpergröße, wie sie nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten hat. Doch mitten in der Pubertät "ist es ohnehin normal, dass man sich als junger Mensch selbst infrage stellt. Klar dachte ich mal, ich will das nicht, ich packe das nicht. Warum bin ausgerechnet ich so klein?"

Auch für den einen oder anderen Liebeskummer habe sie zu dieser Zeit ihre Größe als Grund verantwortlich gemacht, sich dann aber schnell bewusst gemacht: "Es gab auch viel größere Freundinnen, die ebenfalls unglücklich verliebt waren."