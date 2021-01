Oscar-Gewinnerin Cloris Leachman ist verstorben

Die vielseitige Darstellerin starb am Mittwoch im kalifornischen Encinitas, wie ihre Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Leachman wurde 94 Jahre alt. Nach ihrem Kinodebüt 1955 in dem Krimi "Rattennest" und Fernsehauftritten in "Lassie", "Rauchende Colts" und der "Mary Tyler Moore Show" holte sie 1972 den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als gefrustete Ehefrau in Peter Bogdanovichs "Die letzte Vorstellung".