Colin Farrell (48) hat seinen Vater Eamon verloren . Der frühere Fußballspieler verstarb einer Todesanzeige zufolge "friedlich nach langer, tapfer ertragener Krankheit" am 9. April im Dubliner Beaumont Hospital. Er sei "in der liebevollen Obhut seiner Familie" und des Krankenhauspersonals gestorben, heißt es weiter. Der "Daily Mail" zufolge soll er 83 Jahre alt geworden sein.

Der Vater des Hollywoodstars hinterlässt seine Frau Eileen sowie seine Söhne Eamon, Catherine, Claudine and Colin. "Traurig vermisst von Rita, den Stiefkindern William, Keith, Sandra, Aidan, Deborah, Karl, Ciarán und Gary, den Enkelkindern James, Ellen, Henry, Stella und Oscar, den Schwiegereltern und Partnern, Nichten, Neffen, Verwandten, Nachbarn und Freunden", ergänzt die Todesanzeige. Der Beerdigungsgottesdienst werde am 12. April stattfinden.

Eamon Farrells früherer Fußballverein Shamrock Rovers zollte ihm bereits auf Social Media Tribut. "Eamon kam 1960 im Alter von 18 Jahren vom berühmten Schulkinderclub Home Farm zu den Rovers", erklärte der Klub. "Eamonn war Halbverteidiger und irischer Junioren-Nationalspieler. Während seiner Zeit in Milltown spielte er an der Seite seines älteren Bruders Tommy." Beide seien Teil der Mannschaft der Shamrock Rovers gewesen, die 1962 den irischen FAI Cup gewann. 32.000 Zuschauer sollen das Finale der Shamrock Rovers gegen den Shelbourne FC verfolgt haben.

Weiterer Karriereweg von Eamon Farrell

Aber nicht nur der Fußball gehörte zur Karriere von Eamon Farrell. "Dad spielte Fußball, bis er 26 oder 27 war; danach besaß er einen Fisch- und Chipsladen an einem Golfplatz, The Little Chip Inn. Ich meine es ernst. Er hat uns nie vergessen lassen, wie witzig das war", erzählte Colin Farrell der "Daily Mail" zufolge einst. "Dann hatte er ein Restaurant. In Dublin hat er einen Naturkostladen namens Down To Earth", soll er weiter verraten haben.