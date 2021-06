Würdigungen

Zahlreiche Prominente und ehemalige Weggefährten würdigten auf Twitter O'Briens Karriere. "Conan hat seinen Job auf harte Weise einfach aussehen lassen", schrieb der Comedian Jimmy Kimmel. Schauspieler Bob Saget ("Full House") twitterte: "Mit Conan O'Brien Zeit zu verbringen, ist immer so lustig, so nett und so sehr brillant. Das liegt vielleicht daran, dass er selbst so lustig, so nett und so brillant ist."