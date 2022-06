Türkische Schauspiel-Ikone Cüneyt Arkin mit 84 gestorben

Cüneyt Arkin, Ikone des klassischen türkischen Kinos, ist mit 84 Jahren gestorben. "Ein sehr tragischer Verlust", hieß es in einer Mitteilung, die über seinen Twitter-Account verbreitet wurde. Arkin gilt als einer der bekanntesten türkischen Schauspieler und hat in mehr als 300 Filmen gespielt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag schrieb.