Dakota Johnson spricht über ihre Therapie

In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" holt Schauspielerin Drew Barrymore oftmals KollegInnen vor die Kamera, die dort über intime Details aus ihrem Leben plaudern. Zuletzt war Dakota Johnson in ihrer Sendung – und sprach über das Thema mentale Gesundheit. Die Schauspielerin verriet, dass sie seit Jahren an Depressionen leide. "Ich habe Glück gehabt, von Menschen umgeben zu sein, die mich ermutigt haben, tiefer in mich hineinzusehen", so Johnson.