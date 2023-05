Damien Chazelle wird Jury-Präsident der Filmfestspiele Venedig

Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle wird Präsident der diesjährigen Jury bei den Filmfestspielen Venedig. Das gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Der 38-Jährige ist vor allem für das Musical "La La Land" bekannt, für das er mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film feierte 2016 in Venedig Premiere. Zuletzt kam sein Drama "Babylon" in die Kinos.