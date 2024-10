Kaum ein Schauspieler vermochte es so sehr in seine Rollen einzutauchen, wie der britisch-irische Star Daniel Day-Lewis (67). Umso größer war die Trauer der Filmfans, als er im Juni 2017 seine Entscheidung mitteilte, in Leinwand-Rente zu gehen. Doch jetzt erfolgte der umjubelte Rücktritt vom Rücktritt : Wie die US-amerikanische Filmproduktionsfirma Focus Features nun auf ihrer offiziellen Homepage verkündete , wird Day-Lewis in dem geplanten Film "Anemone" eine der Hauptrollen übernehmen.

Sohn Ronan Day-Lewis führt Regie

Warum er ausgerechnet diesen Film für sein Comeback auserkoren hat, wird beim Blick auf den Regisseur deutlich. Dabei handelt es sich schließlich um Ronan Day-Lewis (26), den zweiten von insgesamt drei Söhnen des "There Will Be Blood"-Stars. Bei "Anemone", dessen Drehbuch er gemeinsam mit seinem weltberühmten Vater verfasste, wird es sich zudem um sein Regiedebüt eines Kinofilms handeln. Bislang hatte Ronan Day-Lewis nur Kurzfilme gedreht.

Das Interesse an seinem Erstlingswerk dürfte mit der Ankündigung, dass Daniel Day-Lewis darin sein langersehntes Leinwand-Comeback geben wird, rapide gestiegen sein. Und auch sonst kann sich der Cast des Streifens, der laut Ankündigungstext "die komplizierten Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern und die Dynamik familiärer Bindungen" erforscht, sehen lassen. So werden sich darin auch "Herr der Ringe"-Star Sean Bean (65) und "The Whale"-Schauspielerin Samantha Morton (47) die Ehre geben.