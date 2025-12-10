Seine Aussagen waren hart und haben viel Aufsehen erregt: Quentin Tarantino (62) hat im Podcast von Schriftsteller Bret Easton Ellis (61) kürzlich heftige Kritik an dem Schauspieler Paul Dano (41) geübt. Der Regisseur wurde nach den besten Filmen des bisherigen Jahrhunderts gefragt und vergab den fünften Platz an "There Will Be Blood" von seinem Kollegen Paul Thomas Anderson (55). Dano und Daniel Day-Lewis (68), der seinem Kollegen nun beisteht, spielen darin die Hauptrollen.

Tarantino schießt gegen Dano

Tarantino merkte jedoch an, dass der Film "bessere Chancen auf Platz eins oder zwei hätte, wäre da nicht ein gewaltiger Fehler. Und dieser Fehler ist Paul Dano". Der Kult-Regisseur führte seine Ansichten zu Paul Dano weiter aus und ließ kein gutes Haar an dem Schauspieler. Er bezeichnete Dano als den "schwächsten männlichen Schauspieler der SAG" [Screen Actors Guild, Anm. d. Red.] sowie als "den größten Schlappschwanz der Welt".

Doch mittlerweile hat sich auch Danos Co-Star Daniel Day-Lewis eingeschaltet. "Paul Dano ist einer der besten und talentiertesten Schauspieler seiner Generation", ließ der 68-Jährige in einem Instagram-Post verlauten.

Day-Lewis hatte Dano Berichten zufolge selbst für die Rolle in "There Will Be Blood" ins Spiel gebracht, nachdem der ursprünglich vorgesehene Schauspieler kurzfristig abgesprungen war. Zuvor waren die beiden bereits für den 2005 erschienenen Film "The Ballad of Jack and Rose" gemeinsam vor der Kamera gestanden.