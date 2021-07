"Mani"-Schauspieler Daniel Mickelson ist tot

Stars trauern um Mickelson

Unter dem Beitrag von Meredith Mickelson bekundeten Stars ihre Trauer. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist", kommentierte beispielsweise Model Amelia Hamlin unter dem Kinderfoto. "Meredith es tut mir so leid, ich bete für euch", schrieb Lottie Moss.

Kaia Gerber teilte in ihrer Instagram-Story Erinnerungen an ihren Freund: "Ich wünschte, ich würde immer noch auf dem Boden meines Badezimmers sitzen und mit dir facetimen, denn das war der einzige Ort, an dem ich eine Internetverbindung hatte, und ich wollte nie einen Anruf von dir verpassen. Danke, dass du mich so oft zum Lachen gebracht hast und Freude in der Welt verbreitet hast. Es wird ohne dich nicht mehr dieselbe sein."