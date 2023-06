Schauspieler Danny DeVito (78) und seine Ex-Frau Rhea Perlman (75) sind zum ersten Mal Großeltern geworden. Wie die Schauspielerin in einem Podcast verraten hat, kam die Enkeltochter vor einigen Wochen zur Welt.

Die Enkelin heißt Sinclair Lucille

Perlman enthüllte die Baby-Nachricht im Podcast "Wiser Than Me" von Julia Louis-Dreyfus (62). Auf die Frage, was das Beste an ihrem Alter sei, sagte sie: "Dass meine Kinder erwachsen sind und eines von ihnen ein Enkelkind hat". Mit DeVito hat Perlman einen Sohn und zwei Töchter. Welches Kind Nachwuchs bekam, verriet sie nicht.

Es scheint sich um eine der beiden Töchter zu handeln, denn sie erzählte: "Sie haben den Nachnamen DeVito behalten, obwohl sie verheiratet ist und ihr Mann nicht DeVito heißt, aber das haben sie gewählt." Das kleine Mädchen trage den Namen Sinclair Lucille DeVito. Sie sei vor sieben Wochen geboren worden.