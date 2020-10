Das machen die ehemaligen "Grey's Anatomy"-Stars heute

Die Szene, in der ein unerkannter O'Malley nach einem Unfall seinen Spitznamen "007" in Merediths Hand schreibt, ist uns allen im Kopf geblieben. Darsteller T.R. Knight hatte seit seinem Abgang kleine Rollen in Serien wie "The Good Wife" oder "Genius". Künftig wird er neben Kaley Cuoco in "The Flight Attendant" auf dem Streamingdienst HBO Max zu sehen sein.