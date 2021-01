Das sind die KandidatInnen für die RTL-"Dschungelshow"

Neben dem ehemaligen "Bachelor" Oliver Sanne (34) werden unter anderem Schauspielerin Bea Fiedler (63) und Drag Queen Nina Queer (35) um den Einzug in das nächste Dschungelcamp kämpfen, wie der Sender am Freitag mitteilte. Wegen des Coronavirus ersetzt "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" in diesem Jahr das reguläre Dschungelcamp.