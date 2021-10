Comedian Dave Chappelle sorgt mit seiner neuen Show "The Closer" auf Netflix für Aufregung. Darin bestärkt Chappelle unter anderem DaBaby, der mit homophoben Äußerungen auffiel, und spricht seine Unterstützung für die umstrittenen Aussagen von J. K. Rowling aus.

"Geschlecht ist ein Fakt"

Der Comedian äußert unter anderem seine Meinung zu Transpersonen und der LGBTQ+-Community. Er erklärt beispielsweise, dass seiner Meinung nach "Geschlecht ein Fakt" sei und "jeder Mensch auf der Welt durch die Beine einer Frau auf die Welt kommt", um kurz darauf zu beschreiben, dass Genitalien von Transfrauen "nicht das sind, was sie sein sollen."

"In unserem Land kann man einen (N-Wort) erschießen, aber du verletzt besser nicht die Gefühle einer schwulen/lesbischen Person", fährt Chappelle in "The Closer" fort. Er sei zudem "Team TERF", was für "trans-exklusionary radical feminist" steht.