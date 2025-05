"Akte X"-Star David Duchovny (64) ist offenbar wieder verheiratet. Wie "Us Weekly" berichtet, sollen sich der Schauspieler und seine Partnerin Monique Pendleberry (31) nach mehreren Jahren Beziehung das Jawort gegeben haben. Bereits Anfang der Woche gab es Gerüchte, nachdem die beiden bei einem Spaziergang in Malibu mit Eheringen an den Fingern gesichtet wurden.