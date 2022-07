David Hasselhoff ist 70: Happy Birthday, Knight Rider!

Paraderollen in "Knight Rider" und "Baywatch"

Das bezog sich zunächst auf die US-Seifenoper "The Young And The Restless ("Schatten der Leidenschaft"). In dieser hatte er ab 1975 eine Hauptrolle. Den weltweiten Durchbruch schaffte er 1982 mit "Knight Rider" und seinem sprechenden Roboterauto K.I.T.T. Und dann kam "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu", das die erfolgreichste TV-Serie der Welt wurde - und David Hasselhoff zum Sexsymbol machte. An der Seite von Pamela Anderson (55) spielte er den Bademeister Mitch Buchannon, der in roten Badeshorts über den Traumstrand tigert.

Das Bild des halbnackten Hasselhoff hat sich so verfestigt, dass britische Wissenschaftler einem antarktischen Krustentier den Namen Hoff-Krabbe gaben. Die borstige Bauchseite des Tieres erinnerte sie an die behaarte Heldenbrust von David Hasselhoff.

Bis 2001 spielte er den Bademeister, der längst einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood hatte. Am Schluss war er in Deutschland populärer als in den USA. Das lag nicht zuletzt am Berliner Musikproduzenten Jack White. Dessen Schwiegermutter hatte David Hasselhoff in einer deutschen TV-Show im Duett mit Harald Juhnke (1929-2005) singen gehört und ihn weiterempfohlen. Und Jack White hatte noch einen Song von 1978 ("Auf der Straße nach Süden") in der Schublade...

Im Frühjahr 1989 sang der Amerikaner bei "Wetten, dass..?" das neu aufgelegten Jack-White-Lied, nun unter dem Titel "Looking for Freedom".