Auch als Musiker erfolgreich

Soul wirkte zudem in über 50 Folgen der Western-Serie "Here Come the Brides" mit und geriet in "Calahan" von 1973 mit Clint Eastwoods (93) "Dirty Harry" aneinander. Seinen letzten Auftritt in einem Kinofilm hatte der Schauspieler 2013 in dem Film "Drecksau", unter anderem an der Seite von James McAvoy (44).

Auch als Musiker verbuchte Soul große Erfolge, vor allem abseits seiner US-Heimat: Sein selbstbetiteltes Debütalbum von 1976 erreichte in Großbritannien Platz zwei der Charts, auch das darauffolgende Album "Playing to an Audience of One" schaffte es dort immerhin in die Top 10. Bis 1997 folgten noch vier weitere Platten. Den bedeutendsten Hit seiner Gesangskarriere legte er im Jahr 1977 mit "Don't Give Up on Us" hin.