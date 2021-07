Demi Lovato hatte vor Sexszenen in "Hungry" Angst

"Hatte Angst"

Auf Instagram teilte Demi Lovato ein Foto in Unterwäsche, das augenscheinlich am Set entstand.

"Heute habe ich eine Sexszene gedreht. Meine allererste! Ich hatte Angst davor, aber der Cast und die Crew waren so professionell und einfach zum Zusammenarbeiten, das hat mich sofort beruhigt", so der Popstar über die Erfahrung am Set.

"Ich bin so stolz, dass ich mich in meiner Haut so wohl fühle, um das zu machen. Ich zeige fast nie meine Arme... und jetzt das! (Man sieht zwar fast nichts, aber trotzdem)", fügte Lovato hinzu.

Der Star fühle sich "nicht immer wohl" und sei dankbar, dass er sich derzeit selbstbewusst und sexy zeigen könne und wolle. "Auf neues Selbstbewusstsein und seltsamen, lustigen Sex", beendete Demi Lovato die Instagram-Caption.