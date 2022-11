Denise Richards: Ihr Auto von Unbekanntem beschossen

Für die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Angels Fallen: Warriors of Peace" fuhren Denise Richards (51) und ihr Ehemann Aaron Phypers (46) am Montag (14. November) mit dem Auto ins Popsicle Studio in Los Angeles. Auf dem Weg dorthin war das Schauspielerpaar in eine Schießerei verwickelt, wie "TMZ" mitteilt.

Dem Bericht zufolge hatte Phypers Schwierigkeiten, den Ort zu finden. Ganz zum Unmut des Hintermanns, der sich lautstark bemerkbar machte und versuchte, sich vorzudrängen. Phypers ließ den Van daraufhin passieren. Doch der Autofahrer schrie weiter und feuerte plötzlich einen Schuss ab. Dieser traf das Heck von Richards und Phypers Auto. Verletzt wurde bei dieser Aktion niemand.