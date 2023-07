Dennis Quaid: Gott hat mich nach meiner Drogensucht erfüllt

1990 ging Dennis Quaid in Entzugsklinik

Laut "People"-Magazin schrieb sich der Schauspieler, der 2018 das christliche Lied "On My Way to Heaven" veröffentlichte und nun ein neues Album mit dem Titel "Fallen: A Gospel Record For Sinners" herausbringt, um 1990 in eine Entzugsklinik ein. Es habe ihm geholfen, erneut die Bibel zu lesen, sagte Quaid, der in Texas in einer Baptistengemeinde aufgewachsen war.

Zu der Zeit habe er eine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut. "Ich bin dankbar, dass ich noch hier bin, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass ich am Leben bin."