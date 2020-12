Denzel Washington hat Chadwick Bosemans Ehe gestiftet

Hollywoodstar Denzel Washington hat knapp vier Monate nach dem Tod seines Schauspielerkollegen Chadwick Boseman erzählt, dass er diesem zur Hochzeit mit der Sängerin Taylor Simone Ledward geraten habe.

Die junge Frau habe sich sehr um Boseman gekümmert und ihn geliebt. Der Schauspieler erlag Ende August mit nur 43 Jahren seiner Krebserkrankung. Noch bevor Washington wusste, dass Boseman an Krebs litt, habe er das Paar am Set des Netflix-Films "Ma Rainey's Black Bottom" beobachtet, sagte der 65-Jährige zu CBS Sunday Morning am 13. Dezember. Ledward habe Boseman immer im Auge behalten. Daher habe er diesem geraten, sie zu heiraten. "Ich sagte: Mann, du weißt, du musst ihr einen Ring anstecken."