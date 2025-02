In seinen Filmen hat es "The Equalizer"-Star Denzel Washington (70) oft mit schweren Blessuren zu tun, nun macht ihm auch in der Realität eine Verletzung zu schaffen. In einem Interview berichtete der Schauspieler von der Herausforderung, mit halb abgebissener Zunge Theater zu spielen.

Washington beißt sich tapfer durch

"Ich habe mir vor ein paar Monaten fast die Hälfte meiner Zunge abgebissen", so der Schauspieler. "Das wirkt sich auf meine Sprache aus. Es zwingt mich dazu, langsamer zu sprechen." Dennoch bliebe ihm nichts anderes übrig, als sich durch die temporäre Verletzung tapfer durchzubeißen.

Worin das Problem bei den Proben besteht, machte er an einem anschaulichen Beispiel deutlich: "Ich habe eine Zeile: 'Whither will you that I go to answer this your charge?'" (zu Deutsch: 'Wohin willst du, dass ich gehe, um diesen deinen Auftrag zu erfüllen?'). Für seine geschwollene Zunge stelle nicht nur diese Zeile eine ziemliche Herausforderung dar.

Trotzdem habe er mit seinem Kollegen Jake Gyllenhaal, der in dem Stück die Figur des Jago übernimmt, bei den derzeit laufenden Proben großen Spaß: "Er ist verrückt. Ich liebe ihn."