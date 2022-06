Depp gegen Heard: Hollywood-Stars äußern sich zum Urteil

Stellt sich Amy Schumer auf die Seite von Amber Heard?

Nicht alle stellten sich jedoch auf Depps Seite. Schauspielerin Amy Schumer (41) teilte kurz nach der Urteilsverkündung auf Instagram ein Zitat von Frauenrechtlerin Gloria Steinem (88): "Jede Frau, die sich dazu entscheidet, sich wie ein vollwertiger Mensch zu verhalten, sollte davor gewarnt werden, dass die Armeen des Status quo sie wie einen lächerlichen Witz behandeln werden. Sie wird ihre Schwestern brauchen." Zwar erwähnte Schumer Heard nicht in ihrem Beitrag, in den Kommentaren vermuteten jedoch einige, dass sie auf die Urteilsverkündung anspiele.

Amber Heard veröffentlichte 2018 in der "Washington Post" einen Beitrag, in dem sie davon berichtete, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Johnny Depps Namen erwähnte sie damals nicht. Dennoch verklagte der Schauspieler seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Geschworenen legten fest, dass die Schauspielerin Schadenersatz in Höhe von insgesamt 15 Millionen Dollar an Depp zahlen solle.