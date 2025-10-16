Weiter erklärte die Familie des Hollywoodstars: "Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für Obdachlose ein. Daher wären Spenden in ihrem Gedenken an eine lokale Tafel oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Ehrung für sie."

Diane Keatons (1946-2025) Familie hat die Todesursache der Schauspielerin bekannt gegeben: Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung , wie ihre Angehörigen dem "People"-Magazin erklärten . In einem Statement heißt es dem Magazin zufolge: "Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist."

Hollywood trauert um eine Ikone

Diane Keaton war bekannt für ihre Rollen in "Der Stadtneurotiker", in drei "Der Pate"-Filmen, "Was das Herz begehrt", "Reds", "Marvins Töchter", "Book Club" und "Vater der Braut". Zusätzlich zu ihrer Leinwandkarriere wurde sie als Mode-Ikone verehrt.

Nach der Nachricht von ihrem Tod gab es zahlreiche Würdigungen von ihren Freunden, ehemaligen Co-Stars und Schauspielkollegen, darunter Bette Midler (79), Francis Ford Coppola (86), Kate Hudson (46), Steve Martin (80) oder Jane Fonda (87).

Der Gesundheitszustand von Diane Keaton soll sich in den letzten Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben, berichtete "People". Ein Freund der Schauspielerin, die zwei Adoptivkinder hat, erzählte dem Magazin, dass "sie sehr plötzlich abbaute, was für alle, die sie liebten, herzzerreißend war". Er fügte hinzu: "Es kam so unerwartet, besonders für jemanden mit so viel Kraft und Lebensfreude."

Weiter sagte die anonyme Quelle dem Bericht zufolge: "In ihren letzten Monaten war sie nur von ihren engsten Familienmitgliedern umgeben, die sich dafür entschieden hatten, alles sehr privat zu halten." Selbst langjährige Freunde hätten nicht genau gewusst, was vor sich ging.