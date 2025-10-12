Hollywoodstar Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren verstorben, wie "People" berichtet. Details zur Todesursache wurden bislang nicht bekannt gegeben. Der Gesundheitszustand der Schauspielerin soll sich aber in den letzten Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben, so das Magazin. Ein Freund der Schauspielerin, die zwei Adoptivkinder hat, erzählte "People", dass "sie sehr plötzlich abbaute, was für alle, die sie liebten, herzzerreißend war". Er fügte hinzu: "Es kam so unerwartet, besonders für jemanden mit so viel Kraft und Lebensfreude."

"Nur von ihren engsten Familienmitgliedern umgeben" Weiter erklärte die anonyme Quelle dem Bericht zufolge: "In ihren letzten Monaten war sie nur von ihren engsten Familienmitgliedern umgeben, die sich dafür entschieden hatten, alles sehr privat zu halten." Selbst langjährige Freunde hätten nicht genau gewusst, was vor sich ging. Für Aufmerksamkeit habe in Diane Keatons Freundeskreis aber gesorgt, dass sie im März ihr "Traumhaus" in Los Angeles für 29 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten habe. Das sei für ihr Umfeld überraschend gewesen, da sie angeblich vorhatte, dauerhaft dort zu bleiben. "People" berichtet zudem unter Berufung auf einen Insider, dass Keaton dafür bekannt war, täglich mit ihrem Hund in ihrer Nachbarschaft in Brentwood spazieren zu gehen, aber seit einigen Monaten nicht mehr gesehen worden war.

Diane Keaton wurde in den 1970er Jahren zum Star Berühmt wurde Diane Keaton, die am 5. Januar 1946 in Los Angeles zur Welt kam, durch Francis Ford Coppolas "Der Pate" von 1972. 1978 gewann sie für ihre Rolle in Woody Allens Film "Der Stadtneurotiker" den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Weitere große Erfolge feierte sie mit den Filmen "Reds" von 1981, "Marvins Töchter" (1996) und "Was das Herz begehrt" von 2003, die ihr weitere Oscarnominierungen einbrachten. 1996 glänzte sie in "Der Club der Teufelinnen" neben Bette Midler (79) und Goldie Hawn (79).