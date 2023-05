Nachbarn in Paris

Neben der derselben Muttersprache verband Kruger und Lagerfeld auch eine langjährige, enge Freundschaft. Wie sie vor einiger Zeit in der US-Talk-Show "People Now" berichtete, lebten sie einige Jahre sogar Tür an Tür: "Er war in Paris auch mein Nachbar, und wir haben uns in den letzten zwanzig Jahren zwei-, dreimal in der Woche gesehen."

"Wir haben immer deutsch gesprochen"

An den 2019 verstorbenen Modeschöpfer habe sie unvergessliche Erinnerungen. "Er war sehr exzentrisch und sehr lustig, aber auch sehr süß", schwärmte das Ex-Model. "Wir haben immer deutsch gesprochen und hatten deshalb ein besonderes Band, da uns keiner verstehen konnte".