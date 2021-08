Diane Kruger in Thriller mit Jack Nicholsons Sohn zu sehen

Diane Kruger (45, "Aus dem Nichts") wird in dem Thriller "Out of the Blue" unter der Regie des US-Dramatikers Neil LaBute (58) die weibliche Hauptrolle spielen. Mit dem Hashtag #dreamtoworkwithNeil schrieb die deutsche Schauspieler am Montag auf Instagram, für sie werde ein Traum wahr, mit dem Regisseur zu arbeiten. Dazu stellte sie ein Foto des Drehbuchs. An der Seite von Kruger spielt Ray Nicholson, der 29-jährige Sohn von Jack Nicholson und Rebecca Broussard.

Ray Nicholson hatte zuletzt in dem Thriller "Promising Young Woman" eine Nebenrolle. Das Branchenblatt "Variety" beschrieb "Out of the Blue" als eine Story um Leidenschaft, Betrug und einen perfekten Mord. Nicholson spielt den jungen Connor, der mit der verführerischen Marilyn (Kruger) eine stürmische Affäre beginnt. Doch ein gewalttätiger Ehemann und eine schutzbedürftige Stieftochter stehen dabei im Weg. Die Dreharbeiten sollen in Kürze im US-Staat Rhode Island beginnen.